مسيرة المرأة في أمريكا تطالب بالإفراج عن المعتقلات في تركيا

واشنطن (زمان التركية) – سيطر ملف السيدات المعتقلات برفقة أطفالهن في سجون تركيا على المشهد في مسيرة المرأة التي تنظم كل عام في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتقول تقارير إن هناك 11 ألف سيدة و864 رضيعا داخل السجون في تركيا بسبب تهم سياسية.

مسيرة المرأة التي تشهدها ولاية واشنطن الأمريكية كل عام بشكل تقليدي، شارك فيها هذا العام المئات من النشطاء والمدافعين عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى العديد من المتضامنين مع السيدات المعتقلات في تركيا.

المسيرة سلطت الضوء على الأوضاع غير الإنسانية للسيدات داخل السجون في تركيا، مطالبين بالإفراج عنهن دون التفريق بين سيدة حامل أو ترعى رضيعها، مستخدمين لافتات وقمصانًا مدون عليها عبارات بمطالبهم.

وتواجه آلاف المعتقلات في تركيا مع أطفالهن، تهمة دعم الانقلاب، التي وجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهامات.

Washington her yıl geleneksel olarak düzenlenen kadın yürüyüşüne bu yıl da evsahipliği yaptı.

Yüzlerce kadın hakları savunucusu, farkı şekillerde mağdur edilen kadınlar ve cocuklar için bir araya geldi.#WomensMarch #Freewomenpoliticalprisonersinturkey pic.twitter.com/rHf19TlKH0 — Selcan (@19Selcan19) January 19, 2020



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