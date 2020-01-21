فاتورة الغاز الطبيعي في تركيا ضعف أوروبا!

أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات سوق الطاقة إلى أن فاتورة الغاز الطبيعي في تركيا تضم تكاليفا مرتفعة مقارنة بدول أوروبية أخرى.

ويتراوح سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي في أوروبا بين 110 و120 دولارا، بينما يتراوح سعر الغاز الطبيعي الوارد إلى تركيا بين 250 و280 دولارا، ويشكل هذا ضغطا على الاقتصاد.

ويتصدر ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي الرأي العام في تركيا خلال أيام الشتاء القارسة.

وكانت السلطات التركية قد حملت المواطن التكلفة المرتفعة للغاز المستورد في عام 2019 ورفعت أسعار الغاز بنحو 37 في المئة حيث تستورد الغاز من أوروبا بضعف ثمنه.

ولم يتم ذكر معلومات بشأن تسعيرة الغاز الطبيعي ضمن التفاصيل التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن تشغيل مشروع السيل التركي الروسي.

وذكرت وكالة “دويتشه فيله” في نسختها التركية أن أسعار الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا ستنخفض بنحو 2 في المئة فقط فيما بعد، بينما يتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المصدر إلى بلغاريا بنحو 5 في المئة.

وليس من المتوقع أن تشهد أسعار الغاز أي تراجع في عام 2020 الجاري بسبب التكاليف المتزايدة وذلك في الوقت الذي يتم فيه إنفاق 10 في المئة من الحد الأدنى للأجور على الغاز الطبيعي.

وتستهلك فواتير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي 20 في المئة من رواتب العاملين بالحد الأدنى للأجور في تركيا.

وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة قررت رفع رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي لعام 2020 التي ستتطبقها شركات توزيع الغاز الطبيعي إلى 656 ليرة و70 قرشا.

وبلغت رسوم مدّ أنابيب الغاز الطبيعي 563 ليرة و90 قرشا، ورسوم تأمين مدفأة الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية 503 ليرة ورسوم تغيير العداد المسبق الدفع 268 ليرة و70 قرشا.

وتعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على سد عجز الموازنة من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

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