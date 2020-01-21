محام تركي: الأمن سيعتقلني غدًا.. سامحوني

أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا ليلة أمس الاثنين واقعة كشفت عن مدى انتشار التعسف في البلاد حيث أعلن محامٍ شهير أنه السلطات الأمنية ستعتقله اليوم الثلاثاء، وذلك لإظهاره هزلية محاكمة المتهمين بتهمة الانقلاب.

وكانت السلطات التركية قد حكمت بالسجن 7 سنوات و6 أشهر ضد المحامي كمال أوشار الذي أعد مذكرة ادعاء بحقه لتسليطه الضوء على الظلم الذي وقع خلال القضايا التي تولى فيها الدفاع عن بعض الضباط ضمن قضايا المحاولة الانقلابية.

وعقب القرار تم إخلاء سبيل أوتشار لتعاود السلطات مجددا إصدار قرار اعتقاله بحقه مرة أخرى.

وعبر تويتر أعلن أوتشار أمس الإثنين أنه سيتم اعتقاله، قائلا: “يا رفاق، غدا سيتم اعتقالي غدا. أفراد الأمن جاؤوا إلى المنزل من أجل التفتيش والاعتقال. لا تنسوا مشاهدة فيديوهاتي والضحك، ولا تصدقوا أية تهم أو أخبار صادرة بحقي سوى الصادرة عن زملائي المحامين. فلتسامحوني”.

وكانت 12 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بيانًا مشتركًا يشجب عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.

يذكر أن الحكومة التركية تصدر قرارات اعتقال جماعية ضد من يزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة واتهامهم بالمشاركة في الانقلاب، ومن ثم يمنع المحامين من الدفاع عنهم في المحاكم، بل يعتقل كل من يقومون بمساعدة المعتقلين.

وكشفت ألمانيا مؤخرًا عن اعتقال محام تركي تعاون مع سفارتها في أنقرة، ووفق جريدة “شبيغل أونلاين” الألمانية ساعد المحامي المعتقل السفارة في بحث حول المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا قبل أن توجه له تركيا تهمة “التجسس”.

ورغم موالاة الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الأتراك للرئيس أردوغان، إلا أن عددا كبيرًا من أعضاء نقابات المحامين الفرعية، يتخذون موقفًا معارضًا من أردوغان ويتهمونه بتسييس القضاء، وظهر ذلك واضحًا من خلال رفض عدد كبير من النقابات المشاركة في حفل السنة القضائية الذي أقيم في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك اعتراضا على إقامة الحفل في قصر رئاسة الجمهورية وبحضور أردوغان، ما يرمز إلى سيطرة الرئيس على القضاء.