22 يناير 2020

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إفلاس مستشفى وتعثر شركات عملاقة في تركيا

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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إفلاس مستشفى وتعثر شركات عملاقة في تركيا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) –أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة باطمان المدنية الابتدائية قرارا بإفلاس مستشفى باطمان الألماني الخاص، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

أما شركات “Bonus” للأثاث والموبيليا، و”Sarfan” للبويات والمواد الكيميائية، و”Ege-Red” التي تقدم خدمات صحية خاصة حصلوا بحسب الجريدة الرسمية التركية، على مهلة لإعادة جدولة ديونهم أو إعلان إفلاسهم والتصفية.

وبالرغم من التصريحات الإيجابية للحكومة التركية عن تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أن الأنباء الخاصة بإفلاس وتعثر الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية لا تتوقف.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

kanun
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