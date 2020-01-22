استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة في ليبيا بعد قصفه

طرابلس (زمان التركية)ــ عادت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس بعد توقفه لساعات اليوم الأربعاء على إثر قصف صاروخي تعرض له المطار ظهر اليوم.

وأعلنت إدارة مطار معتيقة، عودة حركة الملاحة الجوية بالمطار، وقالت إنه “ستباشر الشركات الناقلة اجراءات رحلاتها المجدولة مع مراعاة التأخير في المواعيد الخارج عن الإرادة”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، أعنت تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف بستة صواريخ غراد.

#ليبيا | تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه لهجوم صاروخي pic.twitter.com/8Kl9KdyX1U — اخبار المباركية (@AlMubarakiyat) January 22, 2020

وقال العقيد طيار محمد قنونو، إن هذا القصف «خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، كما يهدد حركة الملاحة الجوية».

وأولى الطائرات التي وصلت مطار معتيقة بعد القصف، قدمت من مطار تونس قرطاج الدولي.

ولاحقا قالت قوات “الجيش الوطني الليبي” التي يقودها المشير خليفة حفتر إنها أسقطت طائرة تركية مسيرة في مطار معتيقة الدولي لدى إقلاعها.

الله اكبر الله اكبر ولله الحمد البداء الفعلي لمنظومة الدفاع الجوي اسقاط طائرة مسيرة للعدو الغازي علي اسوار مطار معيتيقه 🇱🇾 pic.twitter.com/q2R41aEizl — Rogain Mohammed (@MohammedRogain) January 22, 2020

وهناك هدنة تهدئة ووقف إطلاق نار معلن منذ أيام بين الأطراف المتصارعة في ليبيا لكنه يشهد خروقات من حين لآخر.

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