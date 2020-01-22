الدولار يواصل الارتفاع في تركيا أمام الليرة

أنقرة (زمان التركية)ــ واصل سعر صرف الدولار في تركيا ارتفاعه الذي حققه هذا الأسبوع أمام الليرة، وسجل اليوم الأربعاء 5.94 ليرة، بعد أن كان سعر صرفه يوم الأحد 5.89 ليرة.

كما ارتفع سعر صرف اليورو في تركيا اليوم الأربعاء وبلغ 6.58 ليرة بعدما كان سعر صرفه أمس الأول 6.53 ليرة.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي في تركيا أمس الثلاثاء 5.92 ليرة، فيما سجل سعر صرف اليورو 6.57.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية بعد أن خفض البنك المركزي يوم الخميس الماضي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

وقال البنك المركزي إن قرار خفض الفائدة هدفه تحقيق الاستقرار في الأسعار والاستقرار المالي.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

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