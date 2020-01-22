بعد تونس.. أنباء عن زيارة أردوغان الجزائر

الجزائر (زمان التركية)ــ قالت تقارير استنادًا إلى “مصادر دبلوماسية” جزائرية، إن الرئيس التركي رجب أردوغان سيزور الجزائر قريبًا.

وتأجلت زيارة أردوغان إلى الجزائر التي كان مقررًا لها 26 ديسمبر/كانون أول الماضي عقب زيارته إلى تونس.

والجزائر كانت من بين الدول المشاركة في قمة برلين يوم الأحد الماضي لبحث الأزمة الليبية، والتقي الرئيس عبد المجيد تبون مع الرئيس التركي رجب أردوغان على هامش القمة.

الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون وجه في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري دعوة إلى نظيره التركي أردوغان لزيارة بلاده خلال استقباله وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو، والذي أكد حينها قبول الدعوة.

وتبحث تركيا حاليا عن حليف مساند لها في ملف ليبيا.

وتمتلك تركيا استثمارات في الجزائر بقيمة 3.5 مليار دولار، خاصة في مجالات الإنشاءات.

يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان زار تونس في الربع الأخير من الشهر الماضي، بحثا عن دعم لتدخله في تركيا، إلا أنه قوبل برفض واضح من الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد.