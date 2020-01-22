ترامب يؤكد لنيجيرفان بارزانى فى دافوس تعاونه لمواجهة داعش

(زمان التركية)-التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، خلال منتدى دافوس العالمي للاقتصاد في سويسرا المنعقد يومي 21و 22 من الشهر الحالي، تحت شعار “العمل من أجل عالم متماسك وتنمية مستدامة”.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور إقليم كردستان في دحر تنظيم داعش، مؤكدا استمرار تعاون واشنطن مع إقليم كردستان فى محاربة التنظيم وتصفية جيوبه.

ووجه بارزاني الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه لشعب كردستان في تصديه للإرهاب، وناقش معه وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسة والأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة.

كما التقى رئيس إقليم كردستان بعدد من قادة ورؤساء ومسؤولي الدول، بينهم الرئيس الأرميني والسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، ووزير خارجية السويد ووزير خارجية تركيا ومنسقة الاتحاد الأوروبي، وتبادل معهم الآراء حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، على لقاءات بارزاني فى دافوس مؤكدا على أنها تحمل دلالات على موقع وتأثير إقليم كردستان على مجريات الأحداث في المنطقة، وأهمية دور قادة الإقليم فى خلق حوار لحل الخلافات و إقرار السلام و الاستقرار.

وأشار حبيب؛ إلى أن هذه اللقاءات والتشاورات تسهم فى حلحلة الخلافات ووضع خارطة طريق لإحلال السلام في المنطقة، واصفا كردستان بالمنطقة الآمنة المستقرة وواحة التعايش السلمي و التآخي بين كافة الأعراق والأديان.