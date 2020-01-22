“جلوفو” تعلن انسحابها من تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة جلوفو Glovo الأسبانية لتوصيل الطلبات، إنهاء نشاطها في أربع دول من بينها تركيا.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة جلوفو ومديرها العام، أوسكار بيري، أن انسحاب الشركة من تركيا ومصر والأوروجواي وبورتوريكو سيساهم في تعزيز ريادتهم بمناطق جنوب غرب وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وتحقيق هدفهم الربحي الذي يسعون لتحقيقه مطلع عام 2021 على أقصى تقدير.

وذكرت صحيفة (دنيا) التركية أن الشركة اتخذت هذا القرار بهدف توحيد موقعها الريادي عالميًا وتنفيذ استراتيجية ضخ مواردها إلى المناطق التي ستتمكن فيها من تحقيق ربح على المدى القصير.

قرار صعب

وأفاد بيري أن اتخاذ هذا القرار في بلد يعملون فيه بنجاح مثل تركيا كان صعبا عليهم، غير أن انسحاب الشركة من هذه الأسواق الأربعة سيساهم في تعزيز ريادتهم بمناطق جنوب غرب وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وتحقيق هدفهم الربحي الذي يسعون لتحقيقه مطلع عام 2021 على أقصى تقدير.

وأضاف بيري أنهم سيواصلون خلق قيمة لشركائهم وعملائهم وشركات الشحن التي يتعاملون معها من خلال تجربة استخدام من الطراز الأول متقدما بالشكر إلى شركائهم وعملائهم وشركات الشحن في تركيا على جهودهم ودعمهم وولائهم للشركة.

هذا وسيواصل تطبيق جلوفو العمل لبضعة أسابيع قادمة في كل من تركيا ومصر والأوروجواي وبورتوريكو على أن تواصل الشركة دعم شركائها وعملائها وشركات الشحن التي تتعامل معها خلال عملية الانسحاب هذه.

–