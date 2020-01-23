23 يناير 2020

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أردوغان يزور الجزائر في هذا الموعد

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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أردوغان يزور الجزائر في هذا الموعد
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تقارير محلية، إن الرئيس رجب أردوغان، سيزور الجزائر ودولة أفريقية أخرى الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يزور أردوغان الجزائر يوم 26 يناير/ كانون الجاري في زيارة مدتها يومان، ستتضمن بحث الملف الليبي.

وتقول معلومات إن أردوغان سيتوجه بعد الجزائر إلى غامبيا.

وتأجلت زيارة أردوغان إلى الجزائر التي كان مقررًا لها 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب زيارته إلى تونس.

الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون وجه في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري دعوة إلى نظيره التركي أردوغان لزيارة بلاده خلال استقباله وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو، والذي أكد حينها قبول الدعوة.

وتبحث تركيا حاليا عن حليف مساند لها في ملف ليبيا.

وتمتلك تركيا استثمارات في الجزائر بقيمة 3.5 مليار دولار، خاصة في مجالات الإنشاءات.

يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان زار تونس في الربع الأخير من الشهر الماضي، بحثا عن دعم لتدخله في تركيا، إلا أنه قوبل برفض واضح من الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد.

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