تركيا.. انتحار رئيس شعبة “الحركة القومية” بمسدسه

أنقرة (زمان التركية) – أقدم رئيس شعبة حزب الحركة القومية التركي في بلدية جورسو، علي عثمان بايسير، على الانتحار في حديقة منزله.

وحدثت واقعة الانتحار في حوالي الساعة 22:00 مساء يوم أمس ببلدة جورسو بمدينة بورصة، حيث قام بايسير بإطلاق النار على نفسه باستخدام مسدسه الخاص لسبب مجهول داخل حديقة منزله.

وعقب سماعهم صوت إطلاق النار توجهت الأسرة إلى حديقة المنزل حيث عثرت على بايسير على الأرض وغارقا في دمائه بينما كان لا يزال على قيد الحياة. على الفور أبلغت العائلة الأجهزة الأمنية، حيث انتقلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث وأجرت الإسعافات الأولية لبايسير الذي تبين أنه أطلق النار على رأسه باستخدام مسدسه الخاص.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل بايسير إلى المشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات الأطباء.

وفور علمهم بالواقعة توافد أقارب بايسير وأعضاء حزبه على المستشفى.

وفي المستشفى أعرب رئيس شعبة الحزب بمدينة بورصة، جيهانجير كالكانجي، عن حزنه الشديد، قائلا: “وقع الحادث الأليم في المساء، ونشعر بالحزن الشديد كحزب الحركة القومية. سيدفن جثمان المرحوم في قرية توبوك التابعة لبلدة أورهان ألي عقب صلاة العصر. ندعو الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة”.

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