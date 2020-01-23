زلزال بقوة 5.4 درجة يهز غرب تركيا وتوابعه مستمرة

مانيسا (زمان التركية) – تعرضت مدينة مانيسا غرب تركيا لهزة أرضية عنيفة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان مدن مانيسا وإزمير وبورصا وإسطنبول. .

الزلزال بدأ بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، وتبعه عدد 13 هزة زلزالية خلال ساعة واحدة، بقوى تراوحت بين 5.6-2.1 درجة، دون أن يتسبب في خسائر في الأرواح.

حسب إدارة الكوارث والطوارئ، فقد وقع الزلزال في بلدة أكحصار التابعة لمدينة مانيسا، أمس الأربعاء في الساعة 22.22، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، وشعر به سكان مدين إزمير وإسطنبول وبورصا، ويالوفا وآيدن ودنيزلي،

وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في بلدة أكحصار على عمق 9.98 كيلومترًا.

وأوضحت هيئة أرصاد الزلازل التركية أن الزلزال الأول كان الساعة 22:22 بقوة 5.6 درجة، ثم 22:25 بقوة 4.4 درجة، ثم 22:27 بقوة 2.1 درجة، ثم 22:34 بقوة 3.7 درجة.

ولم يتم الكشف بعد عن حجم الأضرار جراء الزلزال.