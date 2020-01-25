25 يناير 2020

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زلزال تركيا.. نقل 814 من سجن أديامان بعد تشقق جدرانه

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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زلزال تركيا.. نقل 814 من سجن أديامان بعد تشقق جدرانه
gazeteciler

(زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في تركيا إخلاء سجن أديامان، الذي عاني من تشققات في جدرانه بسبب الزلزال القوي الذي ضرب ولاية إلازيغ المجاورة شرق البلاد.

وزارة العدل التركية أعلنت نقل 814 سجينًا ومدانًا من سجن أديمان إلى سجون غازي عنتاب وأورفا وكاهرمنمراس.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو “قررنا تفريغ سجن “أديامان” نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال”.

وارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب ولاية إلازيغ شرق تركيا مساء الجمعة إلى 21 قتيلا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة بمقياس ريختر وكان مركزه بلدة سيفريس في ولاية إلازيغ.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث في البلاد إن 17 شخصًا قتلوا في إيلازيك وأربعة آخرون في مقاطعة ملاطية المجاورة، مضيفًا أن 1030 آخرين أصيبوا بجروح وفي المستشفيات في المنطقة.

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