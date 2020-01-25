112% زيادة بأعداد الشركات المغلقة في تركيا خلال شهر

أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير اتحاد الغرف والبورصات في تركيا أن عدد الشركات المغلقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد زيادة بنحو 112.66% مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

التقرير أوضح أن عدد الشركات المغلقة في عام 2019 ارتفع بنحو 5.04% مقارنة بعام 2018، مشيرًا إلى وجود زيادة في أعداد المؤسسات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية بنسبة 0.36%، وتراجع عدد التعاونيات المغلقة بنحو 17.1%.

من جهة أخري سجلت أعداد الشركات المؤسسة حديثًا داخل تركيا زيادة 1.53% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بالشهر السابق.

وكشف التقرير أن عدد الشركات المغلقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، ارتفع بنسبة 112.66% مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، بينما سجلت أعداد التعاونيات المغلقة زيادة بنسبة 30.88% وسجلت الزيادة في أعداد المؤسسات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية بنسبة 28.15%.

كما سجل التقرير زيادة أعداد الشركات المؤسسة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.53%، وسجلت الزيادة في أعداد التعاونيات المؤسسة نحو 0.98%، أما أعداد المؤسسات التجارية ذات الشخصية الحقيقة، فقد سجلت زيادة بنحو 44.97%، مشيرًا إلى تأسيس 7 آلاف و849 شركة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما تم غلق ألفين و201 شكرة في الشهر نفسه.

شار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

وسجلت موازنة الحكومة المركزية في تركيا عجزا يزيد عن 123 مليار ليرة خلال عام 2019، بنسبة زيادة 69.9% مقارنة بعام 2018.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة.

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