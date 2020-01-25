25 يناير 2020

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21 قتيلا و1030 مصابا في زلزال تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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21 قتيلا و1030 مصابا في زلزال تركيا
gazeteciler

(زمان التركية)ــ ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب ولاية إلازيغ شرق تركيا مساء الجمعة إلى 21 قتيلا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة بمقياس ريختر وكان مركزه بلدة سيفريس في ولاية إلازيغ.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث في البلاد إن 17 شخصًا قتلوا في إيلازيك وأربعة آخرون في مقاطعة ملاطية المجاورة، مضيفًة أن 1030 آخرين أصيبوا بجروح وفي المستشفيات في المنطقة.

وقال الرئيس رجب أردوغان على تويتر: “تتخذ مؤسساتنا ذات الصلة جميع الاحتياطات اللازمة للتغلب على الزلزال الذي وقع في تركيا  بأقل خسارة ولضمان سلامة مواطنينا. لقد أرسلنا وزراء البيئة والعمران والداخلية والصحة إلى المنطقة”.

وأظهرت لقطات في وقت مبكر صباح اليوم السبت عمال الطوارئ وهم ينقذون شخصين في إيلازي بعد 11 ساعة تحت الأنقاض.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الزلزال يأتي ضمن “المستوى الثالث” وفقًا لخطة الاستجابة للطوارئ في البلاد، وهذا يعني أن هناك احتياج لمساعدة على المستوى الوطني ولم يصل إلى درجة الحاجة إلى مساعدة دولية.

وحذرت إدارة الطوارئ والكوارث السكان من العودة إلى المباني المدمرة بسبب خطر المزيد من الهزات الارتدادية.
وقال مرصد قنديلي للزلازل في اسطنبول إن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة على عمق 5 كيلومترات.

وذكرت وسائل الإعلام في سوريا وإيران أن الموطنين شعروا بالزلزال في تلك الدول، كذلك قالت وسائل اعلام محلية في لبنان إن مدينتي بيروت وطرابلس شعرتا أيضا بالزلزال.

kanun
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