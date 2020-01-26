اتهام مسئولي شركة عملاقة بالتهرب من ديونها بإعلان إفلاس مزيف

أنقرة (زمان التركية) – قدمت محامية بلاغا ضد أكثر من 40 مسئولا في شركة “Sabancı” القابضة المالكة لشركة “Temsa” المتخصصة في إنتاج حافلات نقل الركاب، بالتلاعب لإعلان إفلاس مزيف.

المحامية ليمان تركمان أوغلو مقدمة البلاغ أوضحت أن شركة “Temsa” الوطنية أغرقت في الديون بشكل متعمد قبل شهرين فقط من بيعها، زاعمة أن تلك الثروة تم نقلها إلى خارج البلاد.

وكانت شركة “Temsa” التركية لتصنيع الحافلات والباصات والشاحنات الخفيفة في أضنة، التي تأسست عام 1968، وتصدر إنتاجها إلى 46 دولة حول العالم، تقدمت في ديسمبر/ كانون الماضي بطلب لإعادة هيكلة ديونها المتراكمة.

وأوضحت المحامية أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 37 مليون ليرة تركية ضمن حزمة دعم قطاع المواصلات قبل 3 أيام من بيعها، وكذلك استخدمت خطاب تأمين بقيمة 5 ملايين يورو، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد 44 من المسؤولين عن الشركة، بتهمة التلاعب لإعلان إفلاس مزيف.

شركة “TEMSA” أحد قلاع الصناعة في تركيا، متخصصة في صناعة حافلة نقل الركاب وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأسيوية؛ وفاجأت الجميع بإعلان تعثرها في سداد مديونياتها.

الشركة أوضحت في بيان الشهر الماضب أنها تقدمت بطلب للمحكمة الاقتصادية، لإعادة هيكلة مديونياتها، وحصلت على مهلة لإعادة جدولة مديونياتها.

الشركة تأسست عام 1968، وتمتلك مصنعًا في مدينة أضنة جنوب تركيا على مساحة 555 ألف متر مربع، وتنتج 11 ألف و250 حافلة نقل ركاب سنويًا للسوق المحلي والتصدير، مزودة بمحركات شركات عالمية.

تنتج الشركة حافلات نقل ركاب للسوق المحلي تحمل العلامة التجارية “Avenue”، بينما تنتج حافلات “TS45″ و”TS30″ و”TS35” للسوق الأمريكي، وحافلات “Avenue” و”LD” و”Midi Coach” للسوق الأوروبي، بالإضافة إلى التصدير لعدد من أسواق وسط آسيا.

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