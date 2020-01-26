ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 35 و1607 مصابًا

أنقرة (زمان التركية)ـــ ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب ولاية ألازيغ بقوته 6.8 درجة إلى 35 فقدوا حياتهم و1607 مصابا حتى الآن.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) اليوم إنه تم انقاذ 45 شخصا من تحت الانقاض في الزلزال، بينما دمر 75 مبنى بالكامل في الزلزال، وتم الإبلاغ عن 645 مبنى أصابته بأضرار بالغة.

فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي اوضح أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال الذي وقع في ألازيغ ارتفع إلى 35.

ووفق إدارة الكوارث استقبلت المستشفيات 1607 مصابا بعد الزلزال.

من ناحية أخرى، تم الانتهاء من تركيب 8 آلاف و856 خيمة لضحايا الزلزال.

وتهدم 73 مبنى بشكل كلي، وأصيب 514 مبنى بأضرار جسيمة و409 كانت كان أضرارها بسيطة.

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