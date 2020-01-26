بسبب زلزال تركيا.. فتح تحقيقات حول “الأخبار الاستفزازية”!

أنقرة (زمان التركية) – أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTÜK) فتح تحقيقات حول “الأخبار الاستفزازية” عقب الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدينة ألازيغ بقوة 6.8 درجة يوم الجمعة الماضي.

بيان المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، قال: “تم البدء في فحص عدد من مواد البث والمنشورات في الفترة الأخيرة وتهدف إلى التوجيه الخاطئ للرأي العام والتحريض والاستفزاز”.

وأكد البيان أنه سيتم فرض عقوبات إدارية مشددة على المؤسسات الإعلامية التي يثبت تورطها في تلك الأفعال.

يأتي ذلك بعدما أصدرت إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، بيانًا تحذيريًا لوسائل الإعلام التركية، حذرت فيه من الانسياق وراء “الأخبار المضللة” على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزلزال الذي تعرضت له مدينة ألازيغ شرق البلاد.

وقالت إدارة الاتصال في بيانها: “إن دولتنا تتخذ التدابير اللازمة من أجل توفير الأمان لمواطنينا وحماية أرواحهم من خلال جميع المؤسسات والهيئات التابعة لها، وتقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمة”.

Depreme hazırlık için ne yaptınız diyerek Reisi tahrik edenler varmış pic.twitter.com/4lhbqH3GnY — Kaç Saat Oldu?🌍 (@kacsaatolduson) January 26, 2020

كما استنكر اليوم الرئيس رجب أردوغان، من المطار قبل المغادرة إلى الجزائر، الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد زلزال ألازيغ، ووصفها بأنها “رديئة وغير أخلاقية …”.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

Soran olursa “Türkiyeyiz” dersiniz. 5 yaşında bir yavrumuz kurtarılmış. pic.twitter.com/N9u7NnzL7S — Halil İbrahim İzgi (@ibrahimizgi) January 25, 2020

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ كان له 462 تابعًا، 14 منها تجاوزت شدته 4 درجات على مقياس ريختر.

وكشفت التقارير أن الزلزال أسفر عن انهيار 72 بناء، وتضرر 514 بناءً آخر بدرجة خطيرة، وتضرر 409 آخرين بدرجة خفيفة ومتوسطة.

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