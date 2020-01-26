تركيا تشتبه في حالة إصابة بفيروس كرونا

قونيا (زمان التركية) – أعادت السلطات التركية سائحة صينية كانت متواجدة في مدينة قونيا بوسط تركيا، إلى بلادها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

السائحة الصينية البالغة من العمر 46 عامًا، كانت قد وضعت في الحجر الصحي، بعد أن أصيبت بنوبة من القيء والغثيان.

وكانت السائحة وصلت قونيا وسط تركيا مع مجموعة أخرى من السائحين الصينيين لقضاء العطلة، ولكنها بدأت تشكو من الدوران، وغثيان، وقيء، مما دفع المرافقين لها لإرسالهم إلى مستشفى قونيا التعليمية.

الفريق الطبي في المستشفى قرر وضع السائحة الصينية في الحجر الطبي، بعد أن اشتبه في إصابتها بفيروس كرونا القاتل؛ بينما وصل مدير مديرية الصحة بالمدينة محمد كوتش إلى المستشفى وحصل على معلومات حول الحالة من المسؤولين في المستشفى.

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