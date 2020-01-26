تقرير جيولوجي يحذر من زلزال مدمر في 3 مدن تركية

إسطنبول (زمان التركية) – نشر علماء من قسمي هندسة الفيزياء والجيولوجيا التابعين لكلية الهندسة في جامعة إسطنبول، تقريرًا حول الفحص الأولي للزلزال الذي تعرضت له أول أمس ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا.

وقال فريق العمل في التقرير: “تحليل خط التصدعات الناتج عن الزلزال الذي وقع بقوة 6.8 درجات في 24 يناير/ كانون الثاني 2020، يظهر خط تصدعات شرق الأناضول. يظهر أمامنا خط جديد باتجاه اليسار، ويمتد في اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي”.

التقرير حذر من وجود احتمالات مرتفعة للغاية لحدوث زلزال مدمر في مدن بزارجيك وبوتورجا وجنوب غرب بينجول.

وأوضح التقرير أنه من المقرر إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية من قبل المتخصصين في علوم الجيولوجيا والزلازل والعلوم الجيوديسية خلال الأيام المقبلة لفهم تلك النتائج المخيفة بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ يوم الجمعة كان له 462 تابعًا، 14 منها تجاوزت شدته 4 درجات على مقياس ريختر.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

وكشفت التقارير أن الزلزال أسفر عن انهيار 72 بناء، وتضرر 514 بناءً آخر بدرجة خطيرة، وتضرر 409 آخرين بدرجة خفيفة ومتوسطة.

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