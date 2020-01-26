توجيهات من الرئاسة التركية بشأن أخبار زلزال ألازيغ

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، بيانًا تحذيريًا لوسائل الإعلام التركية، حذرت فيه من الانسياق وراء “الأخبار المضللة” على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزلزال الذي تعرضت له مدينة ألازيغ شرق البلاد.

وقالت إدارة الاتصال في بيانها: “إن دولتنا تتخذ التدابير اللازمة من أجل توفير الأمان لمواطنينا وحماية أرواحهم من خلال جميع المؤسسات والهيئات التابعة لها، وتقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمة”.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

وأكد البيان على ضرورة تجنب نشر أي مقاطع فيديو أو صور خاصة بالزلزال الذي تعرضت له مدينة ألازيغ، والتي قد تتسبب في حالة من الذعر أو الانفعال لدى الرأي العام.

وشددت رئاسة الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالبيانات الصادرة من الوزارات والهيئات التابعة للدولة الموجودة في تلك المناطق، وأكدت على ضرورة تجنب أي أخبار مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مدينة ألازيغ الواقع في شرق تركيا، تعرضت لزلزال قوي بشدة 6.8 درجة على مقياس ريختر، قبل يومين، أسفر عن سقوط عدد من المنازل والأبنية، مما أدى إلى وجود عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ومع إصرار الرئيس رجب أردوغان على مشروع قناة إسطنبول، يحذر خبراء جيولوجيا من أن مدينة إسطنبول ستكون عرضة لزلازل وهزات أرضية، فضلا عن أن الخبراء يحذرون منذ مدة من زلزال مدمر سيضرب إسطنبول بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

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