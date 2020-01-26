خسائر زلزال تركيا: انهيار 72 مبنى ووفاة 29 شخص وإصابة 1542

ألازيغ (زمان التركية) – تسبب الزلزال الذي تعرضت له مناطق في جنوب شرق تركيا، وأثر على مدينتي ألازيغ وملاطيا بشكل كبير، في انهيار نحو 72 مبنى.

حتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من أسفل الأنقاض.

مدينة ألازيغ كانت الأكبر تضررًا من الزلزال الذي تعرضت مناطق جنوب شرق تركيا، يوم الجمعة الماضي 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الدولة تتحدث عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 29 حالة وفاة، و1542 إصابة.

الزلزال حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، كان مركزه في بلدة سيفريجا، ووقع في الساعة 20:55، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 6.75 كيلو مترًا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال كان له 462 تابعًا، 14 منها تجاوزت شدته 4 درجات على مقياس ريختر.

وكشفت التقارير أن الزلزال أسفر عن انهيار 72 بناء، وتضرر 514 بناءً آخر بدرجة خطيرة، وتضرر 409 آخرين بدرجة خفيفة ومتوسطة.

Elazığ'da üstün bir gayret ve özverili çalışmalarıyla canlara can olan Ankara İtfaiyesi erlerimize ve tüm kurtarma ekibi personeline yürekten teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/uKOYOOIgOA — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) January 26, 2020

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