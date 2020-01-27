إفلاس شركة الطيران التركية Borajet

أنقرة (زمان التركية) – دعت محكمة تركية الدائنين لدي شركة الطيران “Borajet”، التي كانت تسير رحلات محلية ودولية، والتي أعلنت قبل شهرين إفلاسها، دعتهم للاجتماع لتصفية مستحقاتهم.

شركة الطيران “بوراجيت” تم تأسيسها عام 2010، ولكنها بيعت في نهاية العام الماضي إلى شركة “SBK Holding” من قبل رجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يالتشين آسيالي، وواجهت منذ 2017 مشاكل مالية أجبرتها على تعليق عملها.

السلطات القضائية تواصل إجراءاتها الإدارية والقانونية الخاصة بإفلاس الشركة، بالتزامن مع دعوة الدائنين للاجتماع.

المحكمة المختصة نشرت بيانًا يتعلق بدائني شركة “Borajet” للطيران والنقل الجوي وصيانة وإصلاح الطائرات والتجارة، معلنة أنه صدر قرار رسمي بإفلاسها في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأوضحت الشركة أن الدائنين سيجتمعون في أول اجتماع بمديرية الإفلاس بالمحكمة يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، عند الساعة 15:00، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالديون المتعثرة.

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