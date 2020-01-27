فيديو.. طائرة ركاب تهبط في أحد شوارع إيران

معشور (زمان التركية)ــ هبطت طائرة ركاب إيرانية اليوم في احد شوارع مدينة معشور في الأحوازية بمحافظة خوزستان جنوب البلاد.

وتناقل مستخدمون على تويتر فيديو يظهر نزول ركاب طائرة إيرانية تابعة لشركة كاسبين بعد خروجها عن مدرج مطار معشور.

ووفق المعلومات المتداولة كانت الطائرة قادمة من طهران إلى مدينة معشور، ولم يصب أي من ركابها بسوء. وفق موقع (الحرة).

تأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وسائل إعلام إيرانية عن هبوط إحدى الطائرات الإيرانية اضطرارياً بعد اشتعال النيران فيها.

وكشفت وسائل الإعلام أن الحادث وقع بعد ظهر الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران.​

الطائرة قادمة من طهران إلى مدينة معشور في الأحواز ، وجميع ركاب الطائرة سالمين. pic.twitter.com/lPcqs2ydAp — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 27, 2020

وأوضحت أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات، مشيرة إلى أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث.

يذكر أن هذه هي حادثة الطيران الثالثة في إيران خلال شهر واحد، بعد سقوط الطائرة الأوكرانية مطلع الشهر الجاري، بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، وأدت إلى وفاة جميع ركابها الـ 176.

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