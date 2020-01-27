موسيقار تركي يرد على سؤال أردوغان “هل يمكن منع الزلزال؟”

ألازيغ (زمان التركية) – رد الموسيقار التركي الشهير جوكهان أوز أوغوز، على سؤال الرئيس رجب أردوغان الذي قال فيه: “هل نمتلك فرصة منع الزلزال؟” لإزاحة المسؤولية عن كاهله.

المطرب جوكهان أوز أوغوز رد على الرئيس أردوغان قائلاً: “لو لم يتم رفض المقترح البرلماني حول دراسة الزلازل، لكان عدد الأبنية المنهارة أقل، بل ربما لم يتعرض أي مبنى للانهيار أصلا”.

والمباني في تركيا غير مخصصة لتفادي أضرار الزلازل، مما يصعب معه تقليل الخسائر عند وقوع الهزات الأرضية.

رد أوز أوغوز جاء في تغريدة ردًا على تغريدة أردوغان التي قال فيها “هل لدينا حظ وإمكانية لوقف الزلزال؟”، من أجل الهروب من انتقادات المواطنين بسبب عدم اتخاذ تدابير كافية لمواجهة الحالات الطوارئ.

وقال أوز أوغوز في تغريدته: “سيدي الرئيس؛ بالتأكيد لم يتم تطوير تكنولوجيا بعدُ قادرة على وقف الكوارث الطبيعية. ولكن يمكننا أن نقلل الضرر باتخاذ التدابير اللازمة. كما نفعل بتركيب حزام الأمان في السيارة. ولو لم يتم رفض المقترح البرلماني حول دراسة الزلازل لكان عدد الأبنية المنهارة أقل، أو لم يتم فقد أي أبنية نهائيًا”.

أحزاب المعارضة كانت قد تقدمت باقتراح لدراسة استعدادات الجومة لمواجهة الزلزال، عقب الزلزال الذي شهدته إسطنبول في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن المقترح تم رفضه بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو قال ملقيًا باللوم على الحكومة “يا ليت لم تحدث هذه الآلام، واتخذت كافة التدابير اللازمة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح”.

وأمس استنكر الرئيس رجب أردوغان، من المطار قبل المغادرة إلى الجزائر، الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد زلزال ألازيغ، ووصفها بأنها “رديئة وغير أخلاقية …” وتسائل مخاطبا المنتقدين “ماذا يمكن أن نفعل، هل نمتلك فرصة منع الزلزال؟”.

ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب ولاية ألازيغ يوم الجمعة بقوة 6.8 درجة إلى 35 فقدوا حياتهم و1607 مصابا حتى الآن.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) يوم الأحد إنه تم انقاذ 45 شخصا من تحت الانقاض في الزلزال، بينما دُمر 75 مبنى بالكامل، وتم الإبلاغ عن 645 مبنى أصابته بأضرار بالغة.

Sn.Cumhurbaşkanım; Doğal afetleri durdurmak için bir teknoloji gelişmedi henüz tabiki.

Fakat önlem almakla , zayiatı azaltabiliriz.

Arabada Emniyet kemeri takmak gibi. Bir de Deprem Araştırma önergesi rededilmeseydi ,belki daha az bina ,belkide hiç bina yıkılmazdı. https://t.co/X5GzrRK1Dg — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) January 26, 2020



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