ارتفاع عدد وفيات زلزال تركيا إلى 41

ألازيغ (زمان التركية) – تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى جثمان آخر الضحايا تحت الأنقاض، نتيجة الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدينة ألازيغ يوم الجمعة الماضي بقوة 6.8 درجات، ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلًا.

تم تكثيف أعمال البحث والإنقاذ في أحد المناطق، بعد ظهر أمس الاثنين، لتتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى جثمان ضحية جديدة في حوالي الساعة 14:20، ثم عثر على جثمان ضحية أخرى حوالي الساعة 15:33، ليصل إجمالي ضحايا الزلزال إلى 41 قتيلًا، 37 منهم في مدينة ألازيغ، و4 في مدينة ملاطيا.

رئيس إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، محمد جولو أوغلو على الأمر، علق قائلًا: “لقد تم التوصل إلى جثمان آخر ضحية بين مواطنينا تحت الأنقاض. وتستمر أعمال البحث في الأنقاض”.

أعمال البحث والإنقاذ تستمر بتنسيق من إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، مع21 مؤسسة عامة مختلفة، ومؤسسات للمجتمع المدني، و3 آلاف و829 عاملًا، و22 كلبًا مدربا للبحث والإنقاذ، و568 مركبة، و5 طائرات.

وفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم إنقاذ 45 شخصًا حيًا من تحت الأنقاض، بينما بلغ عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات عقب الزلزال نحو 1607 شخصًا، من بينهم 1520 شخصًا خرجوا من المستشفى، بينما يستمر علاج 18 مصابًا في الرعاية المركزة.

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