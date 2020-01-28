تركيا.. ظهور نتائج المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

أكصراي (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية نتائج فحص 12 شخصًا، من بينهم 10 سائحين صينيين، تم عزلهم بالحجز الصحي، بمدينة أكصراي وسط تركيا، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا القاتل.

مدير إدارة الصحة بمدينة أكصراي، كريم يشيلداغ أعلن أن الفحص الأولي الذي أجري على الأشخاص المحتجزين بالحجر الصحي، كانت نتائجه سلبية، أي أنهم ليسوا حاملين للفيروس.

وكان فوج من سائحين صينيين يتكون من 10 أشخاص، قد جاء إلى بلدة سلطان هاني في مدينة أكصراي، ضمن جولة سياحية في منطقة كبادوكيا، إلا أن أحدهم أصيب بنوبة سعال وغثيان، مما دفعه للتوجه فورًا إلى قسم الطوارئ في مركز سلطان هاني المتكامل.

الفريق الطبي بالمركز اشتبه في إصابته السائح الصيني بفيروس كورونا، وقام بوضعه في الحجز الصحي، ومعه باقي الفوج الصيني، وكذلك السائق والمرشد السياحي التابعين لشركة السياحة. بعدها تم نقلهم إلى مستشفى أكصراي التعليمي، ووضعوا تحت المراقبة كإجراء احترازي.

وفي ساعات المساء عقد والي مدينة أكصراي علي مانتي، ومدير إدارة الصحة بالمدينة الدكتور كريم ياشيل ضاغ، مؤتمرًا صحافيًا، أوضحوا فيه أنه تم حجز 12 شخصًا من بينهم 10 صينين في الحجر الصحي.

بعدها أكد الدكتور كريم ياشيل ضاغ أن نتائج الفحص أكدت عدم حملهم للفيروس، قائلًا: “أحد السائحين الصينيين كان يعاني من السعال وارتفاع للحرارة. وقد وضع قيد الملاحظة بعد النظر إلى البلد الذي جاء منه. التصوير المقطعي للرئة لديه سليم وطبيعي. سنواصل متابعتهم لمدة 24 ساعة. حصلنا على عينة منهم، وقمنا بإرسالها إلى الوزارة. وستظهر النتائج خلال 24 ساعة”.

وكانت تركيا أعادت هذا الأسبوع سائحة صينية تواجدت في مدينة قونيا بوسط تركيا، إلى بلادها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن أصيبت بنوبة من القيء والغثيان.

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