سوري مقاتل في ليبيا: نحن جنود بالجيش التركي ولدينا منازل في إسطنبول

طرابلس (زمان التركية) – كشفت صحيفة The New York Review of Books، الأمريكية أن أحد المقاتلين السوريين في ليبيا، يدعى أحمد ضمن الميليشيات السورية، قال: “أنا تابع للجيش التركي. كل منا لديه منزل في تركيا إما في مدينة إسطنبول أو مدينة غازي عنتاب”.

المدعو أحمد قال: “نحن لسنا مقاتلين مرتزقة”، وأضاف: “الشعب الليبي وجيشه هم من استدعونا. نحن نعارض الدكتاتورية”.

الخبير في الشؤون الدولية في مركز “Carnegie” فريدريك ويهري، أوضح أن بعض المقاتلين السوريين أبعدوا الاهتمام والأنظار عن الحرب في سوريا من خلال الخطوة التي اتخذتها أنقرة بإرسال قوات إلى ليبيا.

المدعو أحمد أوضح أنهم لا يريدون أن يتم تدمير ليبيا كما حدث مع سوريا، قائلًا: “سنظل هناك طالما احتاجوا إلينا”.

وأضاف: “إن الروس هم منافسونا الأكبر، لأننا نريد الانتقام منهم بسبب ما فعلوه في سوريا”.

الخبر تناول أيضًا حصول المقاتلين السوريين على راتب شهري 2000 دولار أمريكي، من الحكومة التركية، مشيرًا إلى حصولهم على وعود بالحصول على الجنسية التركية في نهاية الحرب في ليبيا.

