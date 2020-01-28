مصر تطالب تركيا بوقف الدعم العسكري خارج حدودها

محمد أبو سبحة

القاهرة (زمان التركية)ــ دعت مصر، دولة تركيا اليوم الثلاثاء إلى وقف الدعم العسكري والسياسي لأطراف خارج حدودها.

جاء ذلك خلال خضوع تركيا اليوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف للاستعراض الدوري الشامل الخاص بملف حقوق الإنسان خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وطالبت توصية قدمتها مصر، دولة تركيا بـ “الامتناع عن القيام بأعمال خارج حدودها تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكها، بما في ذلك من خلال الإنهاء الفوري لأي شكل من أشكال الدعم السياسي أو العسكري أو اللوجستي أو المالي في هذا الصدد”.

وتدعم تركيا أطرافا معارضة مسلحة في كل من ليبيا وسوريا، كذلك لها وجود عسكري في شمال جزيرة قبرص.

وفي توصية أخري دعت مصر، تركيا إلى “التنفيذ الفعال للخطط والاستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا، بما في ذلك من خلال إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي”.

كما أوصت تركيا بـ “مواصلة جهودها في تعزيز حقوق المرأة والطفل ، لا سيما مكافحة عمل الأطفال والعنف ضد كل من النساء والأطفال”.

وخلال الاستعراض الدوري تقدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحاتها لتحسين ملف حقوق الإنسان في الدولة التي تخضع للتقييم الدوري الشامل، عن الخمس سنوات الماضية، جاء على النحو التالي:

إيطاليا: طالبت تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان

بلغاريا: تحث تركيا على احترام حقوق الرأي والتعبير على الفضاء الإلكرتوني وعلى أرض الواقع

لبنان: طالبت تركيا بضرورة باحترام حقوق الاقليات واللاجئين داخل أراضيها

ايسلندا: تدين القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ ونشر خطاب الكراهية في تركيا

الكويت : طالبت تركيا بمراجعة التشريعات التي تقييد حرية الرأي والتعبير

الأوكوادور: توصي تركيا بتعديل الصورة النمطية للمرأة التركية فى المجتمع التركي مع محاربة الإتجار بالبشر

الهند: أكدت على تركيا ضرورة تبني قانون لمكافحة الإتجار بالبشر

وتعاني تركيا منذ يوليو/ تموز 2016 من تدهور شديد في حالة حقوق الإنسان بعد استهداف حكومة العدالة والتنمية للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب ولمدة عامين.

وخلال فترة الطوائ تم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة دعم الانقلاب، وفر الآلاف إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات القانونية.

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