منظمة حقوقية تركية تعد تقريرًا حول المرضى في السجون

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت منظمة حقوق الإنسان (İHD) في تركيا تقريرًا حول حالة السجناء في منطقة وسط الأناضول خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

تقرير لجنة السجون بفرع أنقرة في منظمة حقوق الإنسان، صدر بعد شكاوى تلقتها من عدد من المعتقلين وأسرهم ومحاميهم، حول وضعه الصحي.

عضوة اللجنة التنفيذية المركزية لمنظمة حقوق الإنسان، نوراي تشافيرمان ألقت كلمة خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المنظمة، وأكدت أن سجون وسط منطقة الأناضول تضم 134 مريضًا، من بينهم 31 معتقلًا في حالة خطرة.

وقالت تشافيرمان، على سبيل المثال: “تم نقل المعتقل محمد ياماتش، أحد ثلاثة معتقلين مرضى بحالات خطرة، من سجن T رقم 2 في مدينة قيصري إلى سجن F رقم 2 في مدينة سنجان من أجل إجراء عملية جراحية. وأجريت له عملية استئصال المرارة. أما مدني تارلان، فقد نقل من سجن F في مدينة بولو إلى سجن F رقم 2 في مدينة سينجان، بسبب إصابته بسرطان القولون. وتلقى العلاج قبل إجراء عملية جراحية، بسبب تعرضه لانسداد في أوردة الساق. وتم إجراء عملية سرطان القولون، بعد موافقة الأطباء. ويواصل العلاج الآن في أنقرة”.

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