بعد يوم من انخفاضه.. زيادة جديدة بأسعار الديزل في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة التركية ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة على لتر وقود الديزل بنحو 11 قرشا للتر الواحد لتؤثر على الأسعار بمحطات الوقود بنسبة بلغت 13 قرشا، مما يلغي التخفيض الذي تم قبل يوم واحد على أسعار الوقود.

وارتفعت ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على الديزل من 1.79 ليرة إلى 1.9059 ليرة بموجب القرار الرئاسي رقم 2081.

وذكر موقع “دنيا” التركي أن الزيادة في قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على الديزل انعكست على أسعار بيعه بمحطات الوقود، حيث ارتفع سعر بيع لتر الديزل نسبة تتراوح بين 12و14 قرشا.

جاء ذلك بعد 24 ساعة فقط من أعلان اتحاد ملاك محطات الوقود عن تخفيض على أسعار الديزل والبنزين بمتوسط 13 قرشا لسعر لتر الديزل و 10 قروش للتر البنزين.

هذا وتتفاوت أسعار بيع الوقود السائل وفقا لبعد مسافة المحطة عن مصافى النفط.

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