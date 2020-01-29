دراسة: حد الجوع في تركيا يرتفع إلى 2219 ليرة

أنقرة (زمان التركية) – قال اتحاد النقابات التجارية في تركيا، إن حد الجوع لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص وفق دراسة أعدها بلغ نحو 2219 ليرة في حين بلغ حد الفقر حوالي 7229 ليرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويبلغ الحد الأدنى للاجور في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثير من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير.

ومن خلال رصد تغيير أسعار مستلزمات المعيشة الأساسية على ميزانية الأسرة، أعلن اتحاد النقابات التجارية التركي وفق أحدث الدراسات الصادرة عنه، أن حد الجوع، الذي يعكس حجم النفقات الغذائية للحصول على التغذية السليمة والصحية والكافية، لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بلغ 2219 ليرة.

وسجل حد الفقر، الذي يعكس إجمالي النفقات الإلزامية الأخرى مثل الملابس والسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة بجانب الغذاء، حوالي 7229 ليرة.

ووفق الدراسة يحتاج الموظف الأعزب بدون أطفال لنحو 2698 شهريا، في ظل الزيادة السنوية في التضخم الغذائي نحو 10.49 في المئة.

وخلال يناير/ كانون الثاني الجاري ارتفع الحد الأدنى من النفقات الغذائية اللازمة لأسرة مؤلفة من أربعة أفراد بمدينة أنقرة بنحو 2.62 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت الدراسة أن الألبان والزبادي والأجبان لم تسجل تغييرا ملحوظا في الأسعار خلال الشهر الأول من العام الجاري عقب تعديل الأسعار نهاية العام السابق، بينما ارتفعت أسعار اللحم المفروم ومكعبات اللحم ولم تتغير أسعار الدجاج. واستمرت الزيادة في أسعار السمك خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر كيلو جرام من سمك الأنشوجة وسمك الإسقمري، الأكثر استهلاكا، ليسجل 30 ليرة.

وعقب تراجعها الشهر الماضي ارتفعت أسعار البيض هذا الشهر، كما ارتفعت أسعار سائر منتجات البقالة باستثناء الحمص، إذ أضافت الزيادة في هذه المنتجات فقط نحو 45 ليرة إضافة على نفقات المطبخ الشهرية.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

وخلال العام والنصف الماضيين بلغت إجمالي الزيادة في فواتير الكهرباء 70 في المئة، في حين ارتفعت فواتير الغاز الطبيعي بنحو 53.8 في المئة.

ومؤخرا قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن من يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ 2324 ليرة تركية يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في ظل زيادة الأسعار.

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