زلزالان يضربان تركيا بعد زلزال ألازيغ القوي

أنقرة (زمان التركية) – ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مساء أمس الثلاثاء منطقة مرمريس بولاية موغلا، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب ولاية مانيسا في نفس اليوم.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان أن زلزالا بقوة 5.4 ريختر ضرب سواحل منطقة مرمريس بالبحر المتوسط في تمام الساعة 18:38 وأن الزلزال شعر به سكان مدينة موغلا.

وتشير بيانات إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن الزلزال وقع على بعد 68.54 كيلومتر من ساحل جزر دوديكانيسيا اليونانية وعلى بعد 142.11 كيلومتر وعمق 45 كيلومتر من سواحل منطقة مرمريس التابعة لمدينة موغلا، بينما يوضح مرصد قنديلي أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومتر وبلغت قوته 5.5 ريختر.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه ضرب زلزال مدينة مانيسا، حيث كشف مرصد قنديلي أن قوة الزلزال بلغت 5.1 ريختر، في حين ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن قوة الزلزال بلغت 4.8 ريختر وشعر به سكان مدن إسطنبول وإزمير وشانق قلعة وبورصة.

وأفادت ولاية مانيسا في بيانها أنه في تمام الساعة 14:26 ضرب زلزال، بقوة 4.8 ريختر ومركزه بلدة كيركاغتش، مدينة مانيسا مؤكدة أن الزلزال لم يسفر عن سقوط أية ضحايا أو خسائر مادية.

ويوم الجمعة الماضي ضرب زلزال شديد ولاية ألازييغ وأسفر عن وفاة 41 شخص، وإصابة أكثر من 1600 آخرين، فيما تم إنقاذ 45 شخص من تحت الأنقاض.

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