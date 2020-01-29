29 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

طفل تركي: يطلبون تبرعات من أجل الزلزال.. كم يبدو هذا سخيفًا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
6 مشاهدة
طفل تركي: يطلبون تبرعات من أجل الزلزال.. كم يبدو هذا سخيفًا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – تصدر لقاء شارك به طفل في الشارع حول ضرائب مخاطر الزلزال قائمة الأكثر اهتماما على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وأبدى الرأي العام في تركيا مؤخرًا اهتمامًا بالتساؤل حول مصير الرسوم المحصلة لمواجهة مخاطر الزلزال، والتي يبلغ إجمالي قيمتها منذ عام 2004 حوالي 65 مليار ليرة، وذلك بعد طلب الهلال الأحمر التركي تبرعات من المواطنين عقب زلزال ألازيع الذي أسفر عن وفاة 41 مواطن وإصلابة أكثر من 1600 آخرين.

وفي هذا الإطار سألت قناة على موقع يوتيوب المواطنين في الشارع عن رأيهم بشأن الأمر، وكان من بين المعلقين طفل يبلغ من العمر 13 عاما.

هذا سخيف

وعلق الطفل ساخرا: “الضرائب يتم تحصيلها منذ 20 عاما، وحاليا شهدت تركيا زلزالا شديدا فطلب رئيس الهلال الأحمر تبرعات. هذا أمر سخيف”.

وخلال إجابته عن سؤال المراسل حول مصدر علمه بهذه الأمور أفاد الطفل أنه علم بذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأشارت التعليقات على هذا الفيديو إلى تحقيق مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا أكبر على الأجيال الشابة رغم أن الصحف والقنوات التلفزيونية يتم استثمار مليارات الليرات فيها لتوجيه الرأي العام.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول