متهم بالانقلاب للقاضي: أسأل الله أن يمد في عمرك حتى تنال عقوبة مؤامراتكم

أنقرة (زمان التركية) – عقب قرار محكمة أنقرة الجنائية بالمؤبد مع الأشغال الشاقة على استشاري الطب الشرعي السابق لرئيس الأركان، محرم كوسا، والمتهمين الآخرين، بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، في إطار انقلاب 2016، وجه محرم كوسا كلمات مرثرة لهيئة المحكمة.

وبرزت خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها الدائرة 25 بمحكمة أنقرة الجنائية، عبارات أدلى بها كوسا، المتهم الرئيسي، ردا على سؤال رئيس المحكمة، شعيب أرسلان، للمتهمين حول ما إن كان لديهم كلمات أخيرة يريدون أن يصرحوا بها، على أن لا تتجاوز المدة خمس دقائق.

الطبيب محرم كوسا قال لهيئة المحكمة:

“أدعو بالرحمة لشهداء مؤامرة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وأدعو الله أن ينتقم ممن مارسوا التعذيب، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خلال 15 يوليو/ تموز. بإذن الله سنرى انتقام الله منكم. وسينتقم الله من أفراد المؤسسة القضائية المتواطئين مع المتآمرين في هذا الأمر أيضًا.

لقد أعدوا قوائم الأسماء الواجب تصفيتهم من الجيش قبل انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 المزعوم، وبعد وقوع الانقلاب سلمت السلطات السياسية هذه القوائم للسلطات القضائية لتشرع في اعتقال الأشخاص المحددين مسبقًا”.

أضاف محرم كوسا “عندما تبين زيف الاتهمات الموجهة لنا تدخلت المخابرات وشكلت ملفات جرائم وأسندتها إلينا من خلال الزعم بوجود علاقات لنا مع الانقلابيين استنادًا إلى مكالمات أو مراسلات هاتفية.

لم يكن الانقلاب إلا مسرحية، وهذه المحكمة مع قضاتها تؤدي الآن الأدوار المسندة إليها من قبل السلطة السياسية. أنتم لم تستطيعوا حتى الاستماع لأقوال رئيس الأركان خلوصي أكار، لأن السيناريو المعد سلفا لم ينص على ذلك”.

قال أيضا: “إنهم يحسبون أن المسرحية تتكون من فصل واحد، لكن الحقيقة أنها تتكون من ثلاثة فصول. ينتهي اليوم الفصل الأول من المسرحية أما الفصل الثالث فسنشاهده جميعًا في الدار الآخرة أمام رب العالمين. في حين أن الفصل الثاني سنشاهد فيه محاكمة الذين دبروا هذه المكيدة والذين تواطأوا معهم والذين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة أمام القانون وسيدفعون الثمن آجلاً أم عاجلاً. لقد كشفنا للجميع الشهود الزور، وأثبنتا مبادرة قادة إلى الكذب من أجل إنقاذ أنفسهم. ذلك ظهر للعيان في الأسبوع المنصرم، وقد رأى العالم برمته من الذين منعوا الإفراج عن الجنرال متين إييديل الذي أمرت المحكمة باعتقاله مجددًا بعد سويعات من إطلاق سراحه. لذلك أرفض شرعية هذه المحكمة وهيئة قضاتها ولا أقبل قراراتها”.

ختم استشاري الطب الشرعي السابق لرئيس الأركان، محرم كوسا، بالقول “إنني أفتخر بالبقاء في السجن في فترة يقبع في السجون كل من الفتى البطل الكاتب أحمد ألتان وضباط الصف وطلاب المدارس العسكرية وغيرهم. بالنسبة لي لا قيمة للقرار الذي ستصدرونه بحقنا ولا أبالي به.

أسأل الله العلي القدير أن يمدّ في عمركم حتى تخضعوا للمحاسبة وتدفعوا الثمن أمام القانون.

وأسأل الله أن يحكم عليك كما حكمت علينا.. أيها السيد القاضي.. أيها السيد الظالم.. يا من هو من القوم الظالمين..!”.

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