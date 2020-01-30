استطلاع رأي: شباب تركيا يرفضون استمرار الساسة والأحزاب الحالية

أنقرة (زمان التركية) – قالت نتائج دراسة واستطلاع رأي لمؤسسة KONDA للدراسات واستطلاعات الرأي، ان هناك “خوف عميق يسيطر على الشباب حول مستقبل تركيا”.

وقال بكر أغيردر، مدير مؤسسة KONDA إن الدراسة التي أجريت حول تصرف وسلوك الناخبين، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أوضحت أن 70% من الشباب في سن 15-18 سنة يرون أنهم لا يقبلون استمرار الساسة الحاليين، كما يرى نحو 60% من الشباب في سن 18-24 عامًا أنه يجب أيضا تغيير الأحزاب السياسية الحالية.

أما عن الأوضاع الاقتصادية، قال أغيردير: “16% من المشاركين في الدراسة قالوا إن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي شهد توفيرا للنفقات، و55% يرون أن المصروفات متطابقة مع الدخل. هذا يعني أن 29 بيتًا من بين كل 100 بيتًا لديه دخل أقل من المصروفات خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولجأوا إلى تغطية هذا العجز إما من خلال التقشف أو بدعم من الجيران. وكشفت النتائج أيضًا أن 30% فقط هم من استفادوا من السياسات الاجتماعية خلال الشهر نفسه”.

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