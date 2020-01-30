برلمانية معارضة: بعد فوزنا في إسطنبول هدفنا تركيا بأكملها

إسطنبول (زمان التركية) – قالت أمينة حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مدينة إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، إن حزبها يطمح للوصول إلى سدة الحكم، ما يعني الإطاحة بنظام الرئيس رجب أردوغان المسيطر على الحكم منذ عام 2002.

تصريحات جانان كافتانجي أوغلو، جاءت في لقاء صحفي تعليقًا على التغيرات التي تشهدها مدينة إسطنبول، بعد أن انتقلت إدارتها من حزب العدالة والتنمةي الحاكم، إلى حزب الشعب الجمهوري، حيث فاز برئاستها أكرم إمام أوغلو، أمام مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

أوضحت كافتانجي أوغلو أنه لم يتم بعد مناقشة موضوع زيادة عدد البلديات داخل مدينة إسطنبول، مؤكدة أن كامل إسطنبول يتم إدارتها بفكر ديمقراطي اجتماعي بأياد أمينة من بلدية إسطنبول الكبرى.

وأضافت: “نحن مستعدون للمزيد من العمل من أجل تحقيق أهدافنا. ومستعدون لفعل المزيد. إسطنبول أصبحت ملكًا للشعب مرة أخرى. سنؤسس نظام الشعب في تركيا. شعار مؤتمر حزبنا في المدينة سيكون: إسطنبول باتت ضيقة علينا، لذا سنعمل بعد اليوم على الفوز بتركيا كلها والوصول إلى السلطة”.

وفيما يتعلق بترشح أعضاء آخرين لرئاسة الحزب في المدينة، بدلًا منها، قالت: “نحن لا نريد أن تكون الديمقراطية لأنفسنا فقط، كما يفعل الآخرون في القصر. لذلك، يمكن أن يتسابق المترشحون داخل حزب الشعب الجمهوري في جميع المراحل. لا يوجد شيء أجمل من أن نضع أهدافًا ونسعى إلى تحقيقها. كل شخص وكل شيء يوجد ما هو أكثر مثالية منه بالتأكيد. الجميع له قيمة، لأنه يرى أنه مثالي بشكل مختلف ويفكر أنه سيضيف الكثير على ما حققناه سويًا من الماضي وحتى الآن. وأنا أود ذلك للغاية. هذه المنافسة تصل بنا إلى الصواب”.

والعام الماضي كان قد حكم على أمينة حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، بالسجن لأكثر من 9 سنوات بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2012 وحتى 2017 التي اعتبرت فيها المحكمة إهانة للرئيس التركي رجب أردوغان.

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