رويترز: بنك HSBC يوقف نشاطه في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – يخطط بنك HSBC لتجميد نشاطه في تركيا بشكل مؤقت وفق تقرير صحفي بريطاني.

وقالت وكالة رويترز للأنباء أن مدير بنك HSBC نويل كوين، يدرس تقليص نشاط البنك في عدة أسواق من بينها تركيا واليونان وعمان وأرمينيا، مؤقتا بهدف تقليص النفقات.

وتواصلت وكالة رويترز مع المتحدث باسم البنك الذي تهرّب من الإدلاء بتصريحات حول الأمر.

وكانت هيئة الرقابة في تركيا أطلقت تحقيقا أوليا ضد 20 بنكا يعملون في البلاد، ولم يتم تقديم معلومات واضحة حتى الآن بشأن نتائج التحقيق.

وفي بيانها أفادت هيئة الرقابة أنه يتم إجراء هذا النوع من التحقيقات الأولية في كل القطاعات، وأنها تجري حاليا تحقيقا أوليا بشأن البنوك مشيرة، إلى أن التفاصيل ستعلن عقب انتهاء التحقيقات.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة والمالية غرمت مؤخرًا Up Bank 94.7 مليون ليرة وYapiKredi Bank مبلغ 187.1 مليون ليرة بسبب تعاملاتهم المخالفة لقانون التأمينات وبنود اللائحة.

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