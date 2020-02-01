الجامعة العربية تبحث “صفقة القرن” في قمة طارئة

القاهرة (زمان التركية)ــ يعقد اليوم السبت اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامية باسم “صفقة القرن”.

ومع الرفض العربي الواسع للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه إذا كان العرض الأمريكي مرفوض فلسطينيا فعل الجانب الفلسطيني “تقديم عرض بديل”.

واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين إسماعيل والذي يترأس وفد بلاده إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وقمر الدين تناولا آخر تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد من ناحيته على التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة الهامة عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولويات واحتياجات جمهورية السودان المختلفة لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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