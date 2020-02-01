صحيفة: اليونان تستعد للتحرك عسكريًا في شرق المتوسط

أثينا (زمان التركية) – قالت صحيفة يونانية إن وزير الدفاع اليوناني وقائد القوات البرية اجتمعوا برئيس الوزراء، عقب إرسال تركيا سفينة تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط ما يشير إلى وجود استعدادات يونانية للتحرك عسكريًا في شرق المتوسط.

وكانت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، أعلنت يوم الخميس الماضي أن سفينة جديدة خاصة بالبحث والتنقيب تحمل اسم “أوروج رئيس” قد توجهت إلى شرق المتوسط.

وكشفت صحيفة “Kathimerini” اليونانية أن وزير الدفاع نيكوس بانايوتو بولوس، وقائد القوات البرية كونستانتينوس فلوروس اجتمعوا مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسو تاكيس عقب إرسال تركيا سفينة رابعة للأبحاث والتنقيب إلى المنطقة المتنازع عليها في شرق المتوسط.

وتواصل السفن الأبحاث التركية التنقيب في شرق المتوسط ترافقها قطع بحرية عسكرية تركية.

وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاق ترسيم للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأمر الذي تسبب في موجة غضب كبيرة من الدول الواقعة في منطقة شرق المتوسط.

الأزمة المشتعلة بين اليونان وتركيا بسبب ترسيم الحدود البحرية والنزاع على جزيرة قبرص، زادت حدة مع توقيع الاتفاق مع ليبيا بتجاهل حقوق اليونان في بعض الجزر الواقعة في البحر المتوسط، ومن بينها جزيرة كريت.

–