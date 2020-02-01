1 فبراير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

صحيفة: اليونان تستعد للتحرك عسكريًا في شرق المتوسط

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
9 مشاهدة
صحيفة: اليونان تستعد للتحرك عسكريًا في شرق المتوسط
gazeteciler

أثينا (زمان التركية) – قالت صحيفة يونانية إن وزير الدفاع اليوناني وقائد القوات البرية اجتمعوا برئيس الوزراء، عقب إرسال تركيا سفينة تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط ما يشير إلى وجود استعدادات يونانية للتحرك عسكريًا في شرق المتوسط.

وكانت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، أعلنت يوم الخميس الماضي أن سفينة جديدة خاصة بالبحث والتنقيب تحمل اسم “أوروج رئيس” قد توجهت إلى شرق المتوسط.

وكشفت صحيفة “Kathimerini” اليونانية أن وزير الدفاع نيكوس بانايوتو بولوس، وقائد القوات البرية كونستانتينوس فلوروس اجتمعوا مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسو تاكيس عقب إرسال تركيا سفينة رابعة للأبحاث والتنقيب إلى المنطقة المتنازع عليها في شرق المتوسط.

وتواصل السفن الأبحاث التركية التنقيب في شرق المتوسط ترافقها قطع بحرية عسكرية تركية.

وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاق ترسيم للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأمر الذي تسبب في موجة غضب كبيرة من الدول الواقعة في منطقة شرق المتوسط.

الأزمة المشتعلة بين اليونان وتركيا بسبب ترسيم الحدود البحرية والنزاع على جزيرة قبرص، زادت حدة مع توقيع الاتفاق مع ليبيا بتجاهل حقوق اليونان في بعض الجزر الواقعة في البحر المتوسط، ومن بينها جزيرة كريت.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول