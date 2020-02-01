طائرة خاصة تجلي 42 تركيًا وجنسيات أخرى من الصين

ووهان (زمان التركية)ـــ أقلعت اليوم السبت طائرة تركية خاصة على متنها 42 راكبا، من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر بها فيروس “كورونا الجديد” في طريقها إلى البلاد، وفق ما أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه.

ونشر الوزير تغريدة عبر تويتر قال فيها إن “الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص من قرار العودة بمحض إرادتهم”.

وأشار قوجه إلى عدم ملاحظة أيا من أعراض “كورونا” لدى الأشخاص الذين يجري إجلائهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق طبي.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، أن الطائرة العملاقة التابعة لها هبطت في أولانباتور، عاصمة منغوليا، للتزود بالوقود، ثم استئناف رحلتها نحو إسطنبول.

Wuhan/Çin’den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan’ın Başkenti Ulanbatur’a indi. pic.twitter.com/2z1kH4QcdC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2020

وكانت الوزارة اوضحت أن الطائرة على متنها فريق طبي يشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحية للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.

و”كورونا الجديد” الذي بات يسمى بـ”فيروس ووهان” ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان(وسط)، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 170، والمصابون 5 آلاف و974.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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