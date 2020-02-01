غلق مدرسة الشرطة في إسطنبول بعد تفشي الجرب

إسطنبول (زمان التركية) – بينما يشهد العالم ضجة كبيرة وموجة خوف عارمة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل قادمًا من الصين، تعيش تركيا قلقا من انتشار الجرب، ومؤخرًا أغلقت مدرسة الشرطة في إسطنبول بعد ادعائات انتشار واسع لمرض الجرب.

السلطات التركية أصدرت قرارًا بغلق المدرسة المهنية العليا للشرطة في منطقة صاريير بإسطنبول، لمدة 10 أيام، بسبب انتشار مرض الجرب داخلها، وبدأت حملة للكشف على عدد كبير من العاملين بها.

إدارة مدرسة ” عادل سعد الله” المهنية للشرطة قررت غلقها لمدة 10 أيام من أجل تجنب انتشار المرض في عدد أكبر من المترددين عليها، وبدأت معالجة وتعقيم المباني الخاصة بها.

والشهر الماضي نقلت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزى تاشجي آر، ادعاءات انتشار مرض الجرب في تركيا إلى البرلمان، مقدمة طلب إحاطة لوزير الصحة التابعة لحزب العدالة والتنمية.

وحذر الصيادلة الأتراك في وقت سابق من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب.