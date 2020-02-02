أنور قرقاش يهاجم تركيا.. ماذا قال؟

أنقرة (زمان التركية)ــ هاجم الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد التدخلات التركية في الشئون العربية، متهما المسئولين الأتراك باستخدام “لغة متدنية”.

وفي تغريدة على تويتر قال الوزير أنور قرقاش إن “اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة”.

أضاف الوزير الإماراتي “مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي، وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولّى زمنها”.

اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة. مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام إستعمارية ولى زمنها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 2, 2020

يأتي ذلك بعد أن كان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي اتهم الإمارات بخداع شباب السودان لدفعهم إلى حرب بالوكالة في ليبيا.

وقال أقطاي مغردا على تويتر: “محمد بن زايد –ولي عهد أبو ظبي-، خدع الشباب السوداني بوعد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة وقادهم إلى الحرب في ليبيا” في إشارة إلى استقطاب شركة خدمات أمنية إماراتية شباب سوداني للعمل فيها.