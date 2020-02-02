تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب

إدلب (زمان التركية) – بدأت القوات المسلحة التركية إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة إدلب التي تشهد تقدمًا لقوات الجيش السوري، بدعم وتغطية جوية من القوات الروسية.

الرئيس التركي رجب أردوغان كان قد أكد في تصريح يوم الجمعة، أن بلاده ستفعل ما يلزم تجاه إدلب حتى لو لجأت للتدخل العسكري، من أجل وقف تقدم قوات الجيش السوري وداعيه، مشيرًا إلى أن محادثات سوتشي أو أستانا لم يعد لها جدوى.

مع تقدم القوات السورية مدعومة من الطيران الروسي، بدأت الحدود التركية تستقبل مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الهجمات على جنوب إدلب وريفي حلب، الأمر الذي وصفه أردوغان في تصريحاته بأنه يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي لبلاده، خاصة أن بلاده لم تعد تتحمل استقبال المزيد من اللاجئين على حد قوله.

تحرك القوات المسلحة التركية جاء بعد محاصرة قوات الجيش السوري التابع لبشار الأسد، لنقطة المراقبة التركية رقم 9 في شمال حماه، وكذلك نقطة المراقب رقم 8 في الريف الجنوبي من مدينة إدلب.

بحسب شهود عيان فقد تحركت 15 شاحنة كبيرة على متنها مدرعات ودبابات، بالإضافة إلى حافلات جنود، إلى الشريط الحدودي وسط حراسة أمنية مشددة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن القوات المسلحة التركية أقامت نقطة مراقبة جديدة في مدخل قرية كفر أميم في شرق بلدة سراقب التابعة لإدلب.

وأوضح المرصد السوري أن التعزيزات العسكرية التركية تتمثل في قافلة مكونة من 20 مركبة عسكرية، وصلت إلى قرية كفر أميم.

كما تم الكشف عن أن القوات المسلحة التركية قامت بتأسيس نقطة مراقبة جديدة أيضًا في بلدة الصوامي بالقرب من إدلب.