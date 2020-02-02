2 فبراير 2020

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تركيا.. تسجيل لحظة اعتداء على مواطن رفض تفتيشه

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. تسجيل لحظة اعتداء على مواطن رفض تفتيشه
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – في أول الانتهاكات المسجلة بعد إقرار قانون تسليح الحراس الأمنيين ومنحهم صلاحيات أوسع؛ أقدم الحراس في منطقة “كوجا مصطفى باشا” بحي فاتح في مدينة إسطنبول على الاعتداء على مواطن وطرحه أرضا لرفضه السماح لهم بتفتيشه.
وقام الحراس بتكبيل المواطن وربطه بحديد الحديقة العامة، ووثق تلك اللحظات أحد المواطنين عبر كاميرا هاتفه المحمول ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي أقرت مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن تعديلات تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.
وتضمن القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة باسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.

 

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