تركيا.. تسجيل لحظة اعتداء على مواطن رفض تفتيشه

أنقرة (زمان التركية) – في أول الانتهاكات المسجلة بعد إقرار قانون تسليح الحراس الأمنيين ومنحهم صلاحيات أوسع؛ أقدم الحراس في منطقة “كوجا مصطفى باشا” بحي فاتح في مدينة إسطنبول على الاعتداء على مواطن وطرحه أرضا لرفضه السماح لهم بتفتيشه.

وقام الحراس بتكبيل المواطن وربطه بحديد الحديقة العامة، ووثق تلك اللحظات أحد المواطنين عبر كاميرا هاتفه المحمول ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

Fatih Kocamustafapaşa'da bekçilere üzerini aratmak istemeyen bir kişi, bekçiler tarafından darp edilerek parkın demirlerine kelepçelendi! (v/@yasarustaportal) pic.twitter.com/VutOpFLWlg — Gazete Yolculuk (@gazeteyolculuk) February 1, 2020

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي أقرت مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن تعديلات تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.

وتضمن القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة باسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.