تركيا.. 56٪ زيادة في رسوم عبور نفق أوراسيا

أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة بنحو 119 في المئة على رسوم عبور نفق أوراسيا منذ افتتاحه وحتى يومنا هذا.

شركة نفق أوراسيا للإنشاء والاستثمار أعلنت في بيان التسعيرة الجديدة لعبور السيارات والحافلات الصغيرة لاتجاه واحد فقط اعتبارا من منتصف ليلة الأول من فبراير/ شباط الجاري، حيث بلغت تسعيرة السيارات 36.40 ليرة وتسعيرة الحافلات الصغيرة 54.70 ليرة بعدما كانت تبلغ 23.20 ليرة للسيارات و34.90 ليرة للحافلات الصغيرة.

الرسوم الأخيرة تعني أن إجمالي الزيادة في رسوم عبور نفق أوراسيا منذ افتتاحه وحتى يومنا هذا زادت حوالي 119 في المئة.

وكان وزير النقل البري والنقل البحري والاتصالات، لطفي ألفان، قد أعلن أن الزيادة في تسعيرة العبور التي ستبلغ 4 دولارات هي زيادة قيمة الضريبة المضافة.

في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي أعلنت السلطات التركية رفع تسعيرة عبور نفق أوراسيا بنحو 37.5 في المئة عبر الموقع الالكتروني للنفق، غير أن وزارة النقل والبنية التحتية ذكرت في بيانها أن هذه الزيادة تمت “سهوا”.

وأوضحت وزارة النقل والبنية التحتية في بيانها أنه خلال عام 2018 لم تتغير رسوم عبور النفق لتسجل 23.30 ليرة للسيارات و34.90 ليرة للحافلات الصغيرة مفيدة أن التسعيرة الجديدة المنشورة عبر الموقع الالكتروني للنفق وُضعت سهوا وتم إزالتها خلال فترة قصيرة من نشرها.

ضمان الخزانة بمرور 25.6 مليون سيارة للنفق

اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018 بلغ عدد السيارات التي عبرت نفق أوراسيا، الذي تم افتتاحه في 20 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 بتكلفة 1.2 مليار دولار، نحو 31.5 مليون سيارة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط عبور السيارات للنفق يوميا يبلغ 50 ألف سيارة، بينما كان ضمان الخزانة لمشروع النفق أن تعبره 25.6 مليون سيارة سنويا. وتتكفل الخزانة سداد الفارق.

هذا وأوضحت الصحيفة بجريدة سوزجو، شيدام توكار، أن هذا القرار يعكس تراجع حقيقي في قيمة الليرة التركية وتراجع ملحوظ في قوتها الشرائية.