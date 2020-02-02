زلزالان يضربان غرب تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية أك حصار، اليوم الأحد، ثم ضرب زلزال آخر بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر ولاية مانيسا. غرب تركيا

وقالت إدارة الكوارث التركية إن زلزال قوته 4.6 ضرب كيركاغاتش مركز مانيسا ومحيطها، دون تسجيل خسائر.

إدارة الكوارث ذكرت أن زلزال مانيسا تبعه ثلاث هزات ارتدادية أخرى بلغت قوتها 2.5 و 2.6 و 3.1.

معهد قانديلي لبحوث الزلازل، كشف في وقت سابق اليوم أيضا عن وقوع في ولاية أك حصار كان مركزه قرية جوكتشة أحمد بقوة 4.7.

ويوم الثلاثاء الماضي ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر منطقة مرمريس بولاية موغلا، وذلك عقب زلزال ضرب ولاية مانيسا في نفس اليوم بقوة 5.1 ريختر وشعر به سكان مدن إسطنبول وإزمير وشانق قلعة وبورصة.

ويوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي ضرب زلزال شديد ولاية ألازييغ وأسفر عن وفاة 41 شخص، وإصابة أكثر من 1600 آخرين، فيما تم إنقاذ 45 شخص من تحت الأنقاض.