فضيحة الاستغلال الجنسي تلاحق الهلال الأحمر التركي

أنقرة (زمان التركية) – عاد الهلال الأحمر التركي يتصدر حديث الرأي العام مرة أخرى بفضيحة استغلال جنسي.

الهلال الأحمر التركي أعلن فصل ممثله في منطقة باي بازاري، أحمد كاواس، بسبب تورطه في جريمة مخزية؛ القرار جاء بعد انتشار أخبار حول اعتداء أحمد كاواس جنسيًا على شابين.

وقال الهلال الأحمر: “على الفور تم فصله من العمل، وتم التقدم ببلاغ ضده أمام النيابة العامة”.

يشار إلى أن أحمد كاواس كان يعمل رئيسًا لفرع الهلال الأحمر في منطقة باي بارزاي، بجانب عمله إمامًا لمسجد الفاتح في إسطنبول، فضلًا عن كونه رئيسًا لنادي “جانتشليك سبور” الرياضي في بلدية باي بازاري.

يأتي ذلك بينما لا تزال أصداء فضيحة تقديم منظمة الهلال الأحمر التركي منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، من أموال تبرعات المواطنين، لصالح أحد الأوقاف التي يشرف عليها بلال، نجل الرئيس الرئيس رجب أردوغان