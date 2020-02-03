احتجاج بالبيض ضد وقف “أنصار” المقرب من أردوغان

إسطنبول (زمان التركية) – نظم أعضاء “حزب اليسار” وقفة احتجاجية أمام فرع وقف “أنصار” المقرب من حزب العدالة والتنمية في إسطنبول احتجاجا على اعتراف الوقف بحصوله على تبرعات من شركة الغاز عبر الهلال الأحمر.

وفي منطقة قاصي كوي بمدينة إسطنبول أمام مقر وقف أنصار رفع المشاركون لافتات مكتوب عليها “الغاز الطبيعي يحرق أيدينا؛ وأموالنا تذهب إلى وقف أنصار”.

وردد المشاركون عديدًا من الهتافات والشعارات من قبيل: “نحن لا نقبل بهذا النظام المشين، ولا بتلك السياسة القذرة، ليذهب حزب العدالة والتنمية إلى المقبرة؛ والشعب إلى السلطة.

وأثناء المظاهرة قام أنصار وأعضاء حزب اليسار برمي مبنى فرع وقف “أنصار” في إسطنبول بالبيض.

وكانت شركة باشكنت (العاصمة) للغاز المملوكة لمجموعة شركات “طورون” القابضة قدمت للهلال الأحمر التركي مبلغ قدره 7 ملايين 925 ألف دولار لتحويله إلى وقف “أنصار”.

وكان قد ظهر أيضًا أن هذا المبلغ المتبرّع به تم خصمه من الضرائب المفروضة على شركة العاصمة للغاز القريبة من حزب العادلة والتنمية.

وأبدى الرأي العام في تركيا مؤخرًا اهتمامًا بالتساؤل حول مصير الرسوم المحصلة لمواجهة مخاطر الزلزال، والتي يبلغ إجمالي قيمتها منذ عام 2004 حوالي 65 مليار ليرة، وذلك بعدما طلب الهلال الأحمر التركي تبرعات من المواطنين، في حين تبين أنه تبرع لوقف أنصار.

وبجانب اعتراف الهلال الاحمر، أقر وقف “الأنصار” الذي يشرف عليه بلال نجل الرئيس التركي رجب أردوغان، بالحصول على تبرع من الهلال الأحمر التركي، بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي، في الوقت الذي قال الهلال الأحمر إنه يحتاج إلي تبرعات لتدبير مساعدات لضحايا الزلزال الأخير.

الوقف نشر بيانًا، بتوقيع مديره العام حسين قدر، أوضح فيه أن التبرع الوارد من هيئة الهلال الأحمر التركي، كان من أجل تحويله لصالح وقف “TÜRKEN” الذي أسسه وقف الأنصار في الولايات المتحدة الأمريكية وتشرف عليه ابنة الرئيس أردوغان.

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