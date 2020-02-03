تركيا.. إفلاس شركة أغذية تعمل مع 1300 منفذ استهلاك

أنقرة (زمان التركية) – تتواصل أنباء الإفلاس الواردة من الشركات التركية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

ومؤخرا التحقت شركة Harsever للأغذية، أحد أضخم شركات الأغذية بمدينة أنطاليا، إلى قائمة الشركات التي أشهرت إفلاسها.

وخلال الدعوى القضائية، التي نظرتها الدائرة الثانية لمحكمة أنطاليا التجارية، أعلن إفلاس شركة Harsever للأغذية التي تقدم خدمات الغذاء إلى الفنادق الفاخرة وتعمل مع أكثر من 1300 منفذ استهلاك غير منزلي.

ومنذ عام 2014 وحتى يومنا هذا قدمت شركة Harsever خدمات الغذاء إلى العديد من منافذ الاستهلاك غير المنزلي كالفنادق والمطاعم والمقاهي وشركات الطعام وعملت بمناطق ألانيا ومانافجات وسيدا وبالاك وكمر وأفيون وإسبرطة وبوردور وأوشاك.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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